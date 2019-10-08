Прокуратура выявила крупное мошенничество при ремонте корабля Балтфлота

Военная прокуратура Балтийского гарнизона выявила, что коммерческое предприятие представило подрядчику акт о проведении ремонта корабля Балтийского флота, который не был выполнен, в результате государству был причинен ущерб на 11 млн рублей.

Прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства при исполнении госконтракта, в ходе которой было установлено, что должностные лица ООО «Наутилус» предъявили представителю подрядчика итоговый акт о проведении ремонта одного из кораблей Балтийского флота, который по факту не был выполнен.

«На основании указанного фиктивного документа, содержащего недостоверные сведения, коммерческой организации произведена оплата за выполненные работы в полном объеме. В результате неправомерных действий государству причинен ущерб на сумму более 11 миллионов рублей», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

По итогам проверки, в отношении гендиректора по производству ООО «Наутилус» возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы сроком до 10 лет.

Ранее прокуратура выявила факт мошенничества при реставрации военного памятника в Волгограде.