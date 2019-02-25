В Волгограде раскрыто мошенничество с военным памятником

Следствие возбудило уголовное дело по факту хищения бюджетных средств, выделенных на реставрацию волгоградского памятника героям-связистам «Ролик».

Договор о реставрации был заключен территориальным Росимуществом, памятник находится на месте нахождения блиндажа пункта связи (позывной «Ролик») дивизии генерала И.И. Людникова.

После появлений в СМИ сообщений о низком качестве работ была уволена глава ведомства Светлана Плюшкина.

По данным проверки, стоимость работ была завышена на 2 млн рублей, а ряд работ не был выполнен, сообщает РИА «Новости». При этом все 4,5 млн рублей фирма-реставратор получила.

«На основании материалов проверки прокуратуры Краснооктябрьского района Волгограда возбуждено уголовное дело по статье мошенничество, совершенное в особо крупном размере», – отмечают в волгоградской прокуратуре.

Ранее власти Еврейской автономной области предупредили о мошенничестве при сборе на памятник погибшим в Сирии.