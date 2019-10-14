Отец подозреваемого в убийстве девочки в Саратове выступил за смертную казнь

Отец Михаила Туватина, который дал признательные показания по делу об убийстве девятилетней девочки в Саратове, выступил за смертную казнь и отрекся от сына.

«Лишил жизни ребенка. Конечно, расстрелять, я считаю, что надо расстрелять. Высшая мера наказания, это как на фронте. У меня в голове не укладывается», – сказал 65-летний мужчина в интервью телеканалу «Саратов 24».

Он рассказал, что о случившемся узнал от знакомых, а затем увидел по телевизору. По словам мужчины, эта новость подорвала его здоровье, и он чувствует себя плохо. «Я считаю, что он мне не сын», – сказал пенсионер.

Отец подозреваемого добавил, что перестал общаться с сыном, когда тот обокрал его несколько раз. «Два раза по-крупному меня обкрадывал. Прихожу с работы, форточка и калитка открыты. Телевизора нет. Потом мы перестали видеться и общаться. Тогда я узнал, что у него была попытка изнасилования. Столько раз человек сидел, не помогло это ему исправиться», – добавил мужчина.

Напомним, 10 октября в Саратове было обнаружено тело пропавшей накануне по дороге в школу девятилетней девочки. Позже задержанный по подозрению в убийстве ребенка назвал мотив своего преступления и дал признательные показания.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, способна ли смертная казнь остановить педофилов.