Матвиенко высказалась против смертной казни в России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что выступает против возвращения в стране смертной казни.

«Я сторонник того, что смертную казнь вводить не надо. Я противник того, чтобы лишать жизни людей», – передает ее слова РИА «Новости».

Дискуссия о возможности возвращения смертной казни возникла после резонансного убийства в Саратове девятилетней девочки. За снятие моратория на смертную казнь высказались несколько депутатов Госдумы, а в РПЦ выступили против, призвав вместо этого ввести пожизненное наказание за преступления в отношении детей.

На ваш взгляд Как сочетаются ваши взгляды на религию и смертную казнь? Я верю в бога, и я за смертную казнь

Я верю в бога, и я против смертной казни

Я не верю в бога, и я за смертную казнь

Я не верю в бога, и я против смертной казни



Родные погибшей девочки заявили, что не хотели бы, чтобы этот случай стал прецедентом, отменившим мораторий на смертную казнь в России.

В Кремле эта тема не обсуждается.

Газета ВЗГЛЯД писала, способна ли смертная казнь остановить педофилов, а также анализировала аргументы сторонников высшей меры наказания для преступников.