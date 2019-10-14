Ростех решил модернизировать южнокорейские Ка-32

Госкорпорация Ростех предложит партнерам из Южной Кореи обновить парк многоцелевых вертолетов Ка-32, сообщили в холдинге «Вертолеты России».

Как говорится в сообщении на сайте холдинга, программа модернизации Ка-32 включает в себя его оснащение «стеклянной» кабиной с системой бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО), более мощными двигателями ВК-2500ПС-02 и новой системой пожаротушения. Все агрегаты будут представлены на Seoul International Aerospace & Defense Exhibition (Seoul ADEX), которая пройдет с 15 по 20 октября. Модернизированная модель получила индекс Ка-32А11М.

«Эта выставка особо важна для авиационного кластера Ростеха, поскольку мы открываем для себя новый формат сотрудничества – впервые разработки «Вертолетов России» демонстрируются на стенде нашего официального дилера – RH Focus Corp. C этой компанией нас связывает история взаимовыгодного сотрудничества в сфере послепродажного обслуживания, поэтому модернизированный вертолет Ка-32 был выбран для нашей совместной экспозиции неслучайно – парк этих машин в Корее достаточно велик, и они прекрасно зарекомендовали себя при выполнении грузовых, поисково-спасательных и противопожарных работ», – заявил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

«Наши леса цветут и зеленеют благодаря усилиям Службы лесной охраны Республики Корея и ее вертолетам российского производства. Модернизация с применением новейших агрегатов и технологий, которые мы представляем на Seoul ADEX-2019, значительно улучшит летно-технические характеристики ранее поставленных вертолетов, что с экономической точки зрения представляется более выгодной альтернативой покупки новых машин», – рассказал генеральный директор компании RH Focus Corp. Ким Со Юн.

В Южной Корее эксплуатируется более 50 вертолетов типа Ка-32, которые выполняют широкий круг задач для ряда государственных ведомств страны.

В холдинге рассказали, что технические решения в авионике вертолета Ка-32А11М уже апробированы на гражданских многоцелевых вертолетах Ансат, Ми-38 и Ка-62.

В сентябре 2015 года министерство земель и транспорта Южной Кореи заявило о намерении провести экстренную проверку двигателей Ka-32 из-за возможных неполадок. Неполадки были выявлены в работе двигателей восьми российских вертолетов, эксплуатируемых в Южной Корее; всего проверке подвергнутся 44 машины.

Позднее «Вертолеты России» сообщили о готовности отремонтировать силовые установки, хотя отметили, что виновником проблем с эксплуатацией является поставщик двигателей - украинская компания «Мотор Сич».

Напомним, в октябре 2015 года представители холдинга «Вертолеты России» совершили рабочий визит в Южную Корею, где обсудили вопросы сотрудничества по техобслуживанию российских вертолетов Ка-32.