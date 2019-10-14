Преемницу Меркель пригласили в Крым

Глава комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель пригласил лидера правящего в Германии Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр приехать с визитом на полуостров.

Гемпель заявил, что воссоединение Германии произошло без референдума, но «это не вызвало негатива» у жителей стран Европы.

«Аннегрет Крамп-Карренбауэр было бы неплохо приехать в Крым и только после этого делать заявления о якобы имевших место признаках нарушений», – передает РИА «Новости» слова Гемпеля.

Он добавил, что визит Крамп-Карренбауэр в Крым поможет ей убедиться в ошибочности ее выводов. Гемпель отметил также, что ФРГ нужно прежде всего вести переговоры об отмене антироссийских санкций.

Напомним, в воскресенье Крамп-Карренбауэр на конференции Молодежного союза Германии в Саарбрюкене заявила, что в ситуации, когда Крым вернулся в состав России, якобы имеются признаки нарушения международного права.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД