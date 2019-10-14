Тайфун «Хагибис» оставил без света около 100 тыс. домов в Японии

После тайфуна «Хагибис», который обрушился на центральные и восточные регионы Японии в ночь на воскресенье, по меньшей мере 100 тыс. домов в 13 префектурах страны остались без электричества, сообщило Киодо.

Примерно половина из оставшихся без света домов, по данным Tokyo Electric Power, находится в Токио и прилегающих к столице префектурах. Восстановить линии электропередачи планируется к середине недели, передает ТАСС.

Кроме того, по данным министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, после тайфуна без водоснабжения остались около 136 тыс. квартир и частных домов.

Наибольший ущерб, по данным министерства, нанесен водопроводам на северо-востоке главного японского острова Хонсю – в префектурах Фукусима, Ибараки. Сейчас там идут восстановительные работы, о сроках возобновления водоснабжения пока не сообщается. Населению подвозят питьевую воду автоцистернами в том числе при содействии военных.

Из-за разливов рек, ряд жилых районов на северо-востоке Японии остаются подтопленными.

Мощный тайфун обрушился на Японию 12 октября. В Токио скорость ветра достигала 41,5 метра в секунду – достаточно, чтобы перевернуть грузовик, повалить деревья и опоры линий электропередачи. В результате стихии погибли 33 человека.