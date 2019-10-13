Онколог прокомментировал сообщения об ухудшении состояния Заворотнюк

Онколог прокомментировал информацию о том, что актрисе Анастасии Заворотнюк якобы осталось жить около 48 часов, сообщает НТВ.

Сообщения о том, что Заворотнюк якобы осталось жить около 48 часов, появились на фоне того, что артистку перевели в другую клинику, передает РИА «Новости».

Однако эксперт отметил, что без точного диагноза невозможно сказать, что произойдет с человеком даже в ближайшие сутки. По его словам, прогнозы о том, что пациента может не быть в живых через два дня, уместно делать, только когда у него есть травма спинного или головного мозга.

«Если существует длительно текущее заболевание, то информация о 48 часах неправильна», – считает врач.

При этом онколог рассказал о возможных причинах перевода актрисы в другую больницу.

«Первое – это принятие консилиума о переходе на другое лечение. (...) Причины могут быть финансовыми у родственников. Третья причина, самая распространенная, это просто принятие решения родственниками о переводе в другое учреждение», – объяснил врач.

Напомним, СМИ сообщали, что у Заворотнюк обнаружена опухоль мозга. Она находилась в реанимации и была частично парализована. Позже актрисе стало лучше, и ее перевели из реанимации в обычную палату.

Однако затем появилась информация, что опухоль актрисы неоперабельна. В среду стало известно, что Заворотнюк перевезли в другое медучреждение. В пятницу появились сведения о состоянии актрисы.