Эсминец ВМС США зашел в порт Одессы

Эсминец «Портер» военно-морских сил США пришвартовался в Одесском порту. Заход американского военного корабля на территорию Украины является плановым.

«Эсминец США уже в Одессе», – говорится в сообщении УНИАН.

Отмечается, что корабль, входящий в эскадру НАТО, встречали катера морской охраны и военно-морских сил Украины

Как сообщала ранее пресс-служба Шестого оперативного флота ВМС США, нынешний визит эсминца на Украину является плановым. Уточнялось, что в этом году это уже седьмой визит эсминца в Черное море.

Американская сторона заявила, что эти действия демонстрируют «приверженность свободе судоходства и приверженность союзникам и партнерам по НАТО в Черном море».

Уточняется, что эсминец начал вошел в Черное море 10 октября и уже посетил Румынию, Болгарию и Турцию.

С российской стороны контроль за действиями корабля США осуществляют фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен», малые ракетные корабли «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево».