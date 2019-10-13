Коалиция курдов в Сирии объявила мобилизацию мужчин до 42 лет

Коалиция «Силы демократической Сирии» (СДС), основу которой составляют военизированные курдские отряды, объявила об обязательной мобилизации мужчин в возрасте до 42 лет, сообщает телеканал Al Ekhbariya.

По имеющимся данным, СДС в приграничной с Турцией зоне «ввела принудительную мобилизацию в свои отряды всех курдских мужчин в возрасте до 42 лет», передает ТАСС.

Как сообщается, рекруты будут направляться в формирования, которые участвуют в боях против турецких воинских частей и поддерживающих их групп вооруженной сирийской оппозиции на северо-востоке Сирии.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии. Турецкие войска вошли в Телль-Абъяд, захватили Рас-эль-Айн, а также установили контроль над населенным пунктом Сулук на северо-востоке провинции Ракка.

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