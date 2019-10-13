Полицейские в США по ошибке застрелили чернокожую американку в ее доме

В штате Техас полицейские, приехавшие по вызову мужчины, который испугался слишком широко открытой двери дома у его соседей, случайно застрелили чернокожую женщину в ее же доме, сообщается в релизе правоохранительных служб штата.

Полицейских вызвал сосед, чтобы проверить, почему входная дверь их дома широко открыта. Полицейские прибыли по вызову, обыскали периметр дома и в какой-то момент увидели человека, который стоял внутри здания у окна. Офицер полиции расценил происходящее как угрозу и выстрелил в человека из табельного оружия, передает РИА «Новости».

Женщина, скончавшаяся от ранения, оказалась хозяйкой дома. Она была чернокожей, выстреливший в нее полицейский – белый. Офицер поступил на службу в полицейское отделение округа Форт-Уэрт в апреле 2018 года, он отстранен.