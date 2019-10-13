Эрдоган запугал одну из стран ЕС

ЕС должен прекратить нападки на Турцию, иначе Европе грозит новый виток миграционного кризиса, заявил глава правительства Болгарии Бойко Борисов.

Он заявил, что намерен «настаивать» на этом в ходе заседании Совета ЕС. Борисов подчеркнул, что «Брюссель далеко, а турецкая граница здесь рядом».

«Там находятся около 4 млн беженцев», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Болгарское телеграфное агентство.

Борисов отметил, что сейчас действует соглашение Болгарии и Турции о недопуске мигрантов через границу, которое «турецкие власти выполняют абсолютно корректно». Болгария «имеет на границе нулевой миграционный натиск».

«Дипломатия, прекращение военных действий, регулирование событий в Сирии - это решение проблемы», – сказал премьер, добавив, что «ни ограды, ни армия, ничто не сможет спасти», если Турция откроет границы для мигрантов.

Напомним, Эрдоган раскритиковал ЕС за осуждение турецкой операции в Сирии и заявил, что Анкара может открыть границы для беженцев. В Европе его угрозу назвали шантажом.

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