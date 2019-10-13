Трамп заявил о необходимости вернуть войска США из Сирии

Американские войска, которые находятся в Сирии, не должны охранять границу с Турцией, заявил президент США Дональд Трамп.

Он отметил, что из региона, куда вторглась Турция, уходят курды. По словам Трампа, «это хорошо, пусть у них будут свои границы», передает ТАСС.

Трамп выступил против того, чтобы американские военные «еще 50 лет» оставались в Сирии, «чтобы охранять границу». При этом США не могут «обеспечить безопасность собственной границы», добавил президент, имея в виду границу с Мексикой и миграционный кризис.

Американский лидер заявил, что США одержали победу над террористической организацией «Исламское государство*».

«Мы сделали свою работу, мы должны вернуться домой», – сказал он.

Кроме того, Трамп заявил, что «дал ясно понять Турции» – если турецкие силы «не будут выполнять взятые на себя обязательства, в том числе по защите представителей религиозных меньшинств и по надзору за террористами ИГ*», то США «незамедлительно наложат очень жесткие экономические санкции».

Трамп заявил, что не желает «находиться в состоянии войны» в Сирии «19 лет». По его словам, если США «направляют американских молодых людей воевать», то должны быть «ясные задачи», которые отвечают национальным интересам и основаны на «реалистичном плане, оговаривающем сроки завершения конфликта».

«В Сирии мы, как предполагалось, должны были оставаться 30 дней, а в итоге были там 10 лет», – заявил Трамп, добавив, что «эти войны никогда не заканчиваются», нужно «вернуть солдат домой из этих нескончаемых войн».

В Twitter глава американского государства заявил, что «бесконечные войны должны закончиться!».

Напомним, турецкие войска начали вторжение в Сирийский Курдистан. Это произошло после того, как США отказались защищать курдов.

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