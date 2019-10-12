В Буркина-Фасо при атаке на мечеть погибли 16 человек

Боевики на севере Буркина-Фасо осуществили атаку на мечеть, в результате 16 человек погибли, еще двое находятся в критическом состоянии.

Атака была совершена группой вооруженных лиц близ города Гором-Гором, передает ТАСС со ссылкой на агентство AFP.

Отмечается, что нападение на мечеть произошло вечером в пятницу, 11 октября. На месте погибли 13 человек, еще трое скончались позже от полученных ранений.

С 2015 года в северных районах Буркина-Фасо происходят постоянные атаки экстремистов. В июле в результате атаки террористов погибли 14 мирных граждан.

В мае группа вооруженных людей напала на католическую церковь на севере Буркина-Фасо, погибли четыре прихожанина.