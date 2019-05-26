Жертвами нападения на церковь в Буркина-Фасо стали четыре католика

Группа вооруженных людей напала на католическую церковь на севере Буркина-Фасо, погибли четыре прихожанина, еще двое тяжело ранены.

Нападению подверглась церковь в деревне Тулфе провинции Лорум, передает РИА «Новости» со ссылкой на африканское отделение радиостанции RFI.

По данным агентства Agence d'information du Burkina, на часовню напали 12 человек на мотоциклах. При этом погибли девять человек, в том числе четыре католика. Атаковавшие забрали мотоциклы некоторых прихожан.

За месяц в Буркина-Фасо произошло четыре атаки в ходе которых убиты как минимум 20 христиан-католиков.

В марте 2018 года в столице Буркина-Фасо Уагадугу произошел теракт. Неизвестные открыли стрельбу в центре города