Жертвами нападения террористов в Буркина-Фасо стали 14 мирных граждан

На севере Буркина-Фасо погибли 14 мирных граждан в результате атаки террористов, сообщают информационные агентства.

Боевики атаковали деревню Диблу в области Писсила, нападавших было около 20 человек, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

Кроме 14 убитых есть пропавшие без вести, сообщили источники агентства. По этим данным, террористы сожгли магазины и мотоциклы граждан и разграбили местный рынок.

В мае группа вооруженных людей напала на католическую церковь на севере Буркина-Фасо, погибли четыре прихожанина.