Во Франции 100 тыс. человек вышли на митинг против операции Турции в Сирии

В Париже в субботу проходит акция против военной операции Турции в Сирии и в поддержку курдов на севере САР.

По данным организаторов из французского отделения Курдского демократического совета (CDK-F), в митинге принимают участие около 100 тыс. человек, передает ТАСС.

В числе звучащих требований – введение санкций против турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Участники акции, среди которых проживающих во Франции курды, собрались в субботу днем на площади Прав человека, расположенной напротив Эйфелевой башни. Затем манифестация началась на площади Республики.

Демонстранты вышли на акцию с транспарантами «Защитим Курдистан!», «Свободу курдскому народу!», «Долой колониализм, да здравствует свобода и справедливость!».

Официальный представитель CDK-F Ажит Полат сообщил телеканалу BFM, что участники акции собрались, чтобы выразить свой гнев, поскольку «прямо сейчас под бомбами турецкой авиации гибнет мирное население».

«Мы настоятельно просим Францию вмешаться в ситуацию и добиться прекращения тех убийств людей, которые совершает турецкая армия и поддерживающие ее группировки радикальных исламистов», – подчеркнул он.

По его словам, «и Франции, и Европейскому союзу, и всему мировому сообществу надлежит принять санкции против Турции». Он отметил, что меры должны носить конкретный характер, в частности необходимо создать закрытую для полетов самолетов зону.

«Также должны быть приняты дипломатические санкции, в частности Франции следует отозвать своего посла из Анкары. Если всего этого не будет сделано, то турецкая агрессия продолжится, будут и дальше гибнуть люди», – подчеркнул Полат.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии. На следующий день турецкие войска вошли в сирийский город Телль-Абъяд, а на четвертый день операции – захватили сирийский Рас-эль-Айн.

США пригрозили Турции жесткими санкциями, однако Анкара заявила, что, несмотря на угрозы с американской стороны, будет продолжать операцию.

Арабские страны пригрозили принять экономические и политические меры против Турции в ответ на ее военную операцию в Сирии.

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