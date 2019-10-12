Черчесов высказался об уровне российского футбола

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об уровне российского футбола, а также поделился ожиданиями от матча против Кипра в квалификации чемпионата Европы 2020 года.

«Ответить на вопрос об уровне российского футбола можно только философски. Мы, сборная, решаем свои задачи – клубы остаются в стороне. А в еврокубках у клубов сыграно только два тура – у кого-то травмы, у кого-то дисквалификации. Выводы необходимо делать, когда звучит финальный свисток. Наш чемпионат шестой в рейтинге. Думаю, это достойная позиция», – цитирует Черчесова Sport24.

По его словам, перед игрой с Кипром никаких специальных установок тренерский штаб давать не будет, передает ТАСС.

«Мы просто изучаем соперника и думаем над тем, как нам нужно обыграть его. Лозунгами мы разбрасываться не будем», – заключил Черчесов.

Матч между сборными Кипра и России состоится 13 октября в Никосии в 19:00 мск.

Ранее Россия разгромила Шотландию в отборочном матче Евро-2020.

Напомним, в группе I шесть команд: России, Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана, Сан-Марино. Лидирует Бельгия, у которой 21 очко. Кипр, находящийся на третьем месте, пока набрал 10 очков. У сборной России сейчас 18 очков, она идет второй в турнирной таблице группы I.