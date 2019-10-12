Неизвестный напал с ножом на прохожих в Гамбурге

В ночь на субботу неизвестный напал с ножом на прохожих в немецком Гамбурге, три человека получили ранения.

Издание Gottinger Tageblatt сообщает со ссылкой на местную полицию, что подозреваемый уже задержан. Им оказался 23-летний мужчина; по предварительным данным, он имеет психическое расстройство, передает РИА «Новости».

Все трое пострадавших получили ножевые ранения глубиной до восьми сантиметров в область ягодиц. Им была оказана медицинская помощь.

Первая атака произошла в 03.22 местного времени (04.22 мск). Спустя три часа он вернулся в район места преступления и напал еще на двух человек.

После нападения на третью жертву он был задержан.

Ранее мужчина с ножом напал на людей у ТЦ в Манчестере.