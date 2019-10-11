Мужчина с ножом напал на людей у ТЦ в Манчестере

Около торгового центра Arndale в Манчестере неизвестный напал с ножом на людей, в результате нападения, по данным полиции Большого Манчестера, ножевые ранения получили минимум четыре человека.

Как следует из сообщения полиции в Twitter, подозреваемый задержан.

«Служба скорой помощи Северо-Запада оказывает помощь четырем людям после нападения», – сообщило в Twitter издание Oldham Chronicle.

North West Ambulance Service are treating four people after a stabbing close to the #Manchester Arndale Centre.



Police have only confirmed they're responding to an incident.



Credit: @DaveBespoke pic.twitter.com/aFSNpykwSj — Oldham Chronicle (@OldhamChronicle) 11 октября 2019 г.

Информацию о четырех пострадавших, а также видео с места задержания нападавшего опубликовали в Twitter BNO News. Расследование инцидента продолжается, на месте работает полиция.

JUST IN: 4 people injured after stabbings at Arndale shopping center in Manchester, England. Suspect in custody pic.twitter.com/Odr3ABLWD4 — BNO News (@BNONews) 11 октября 2019 г.

Ранее в Германии неизвестный открыл огонь из автомата, несколько человек погибли.