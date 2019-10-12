Отец подозреваемого в убийстве девочки в Саратове отрекся от сына

Отец подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове заявил, что сын для него «никто». Мужчина рассказал, что ушел из семьи задолго до произошедшего и отношения с ними не поддерживал.

«Он мне никто, и ничего про него я сказать не могу, потому что я его не знаю, я с ним не общался», – сказал мужчина телеканалу «Звезда».

«Вот он вышел из тюрьмы в последний раз. Пришел, посидел пять минут и ушел», – добавил отец подозреваемого.

Мужчина добавил, что из-за произошедшего его «трясет всего».

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Я не верю в бога, и я против смертной казни



При этом мать подозреваемого, который уже дал признательные показания, назвала сына «добрым и умным», отметила, что он «простой рабочий», и выразила надежду, что в случившемся разберутся и ее сын сможет вернуться к обычной жизни.

Напомним, в четверг в Саратове было обнаружено тело девятилетней девочки, которая 9 октября ушла из дома в школу и не вернулась. После появления сообщений о том, что девочку нашли задушенной, местные жители собрались у полицейского участка с требованием немедленной расправы над предполагаемым преступником.