Мать убийцы девятилетней девочки в Саратове назвала сына «добрым и умным»

Ольга Туватина рассказала о своем сыне Михаиле, которого подозревают в убийстве девятилетней девочки в Саратове.

«Ой, ну хватит вам. Человек на работу ходит... Это не для моего сына», – приводит ее слова РЕН ТВ.

Женщина назвала своего сына «замечательным, добрым, умным, работящим».

По ее словам, Михаил Туватин – «простой рабочий». Женщина выразила надежду, что в случившемся разберутся и ее сын сможет продолжить работать.

«Я так понимаю, что все люди, которые проходили, всех собирают», – заявила она.

Туватина заявила, что в последний раз видела сына два дня назад и не знает, где он сейчас находится, передает RT.