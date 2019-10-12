Умер актер Роберт Форстер

Американский актер Роберт Форстер, номинированный на «Оскар» за роль поручителя в криминальной драме Квентина Тарантино «Джеки Браун», умер в возрасте 78 лет.

Издание Hollywood Reporter сообщает, что Форстер умер в пятницу в своем доме в Лос-Анджелесе, передает РИА «Новости».

Отмечается, что актер боролся с раком мозга.

Российскому зрителю Форстер известен по ролям в фильмах «Отряд «Дельта» (1986), «Банкир» (1989), «Я, снова я и Ирэн» (2000), «Падение Олимпа» (2013), а также сериалу «Во все тяжкие» (2013).

Сыграл роли в фильме Дэвида Линча «Малхолланд драйв» (2001) и сериале этого режиссера «Твин Пикс».

В 1997 году он был номинирован на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Джеки Браун».

После «эффектом Роберта Форстера» начали называть случаи, когда актеры получают шанс быть номинированными на престижную премию, если они снимаются в фильме, сценаристы и режиссеры которого номинировались ранее.

В случае с «Джеки Браун» сценаристом и режиссером выступил оскароносный Квентин Тарантино, а роли исполнили получивший золотую статуэтку Роберт Де Ниро и номинант на «Оскар» Сэмюэл Л. Джексон.