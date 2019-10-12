ИГ взяло ответственность за взрывы на маршруте российских военных в Сирии

Ответственность за взрывы, которые произошли на маршруте патруля российской военной полиции в Сирии, взяли на себя боевики террористической организации «Исламское государство*», сообщают информационные агентства.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на американскую SITE Intelligence Group, которая отслеживает информационную активность экстремистов.

Напомним, как сообщали российские военные, «вблизи автоколонны» сработало взрывное устройство. Среди россиян никто не пострадал. Однако после прибытия на место взрыва сирийских органов безопасности сработала вторая бомба. В результате второго взрыва пострадали двое сирийских силовиков.