Глава министерства внутренней безопасности США уволился после полугода работы

Очередной член команды президента США Дональда Трампа уходит в отставку – свою должность покидает и.о. министра внутренней безопасности Кевин Макалинан.

Трамп сообщил, что Макалинан решил «проводить больше времени с семьей» и «после долгих лет в правительстве» уходит «в негосударственный сектор». Президент США поздравил его с «отлично проделанной работой».

Замену Макалинана Трамп назовет на следующей неделе, передает ТАСС.

Макалинан заявил, что поддержка Трампа позволила ему и другим сотрудникам министерства добиться «прогресса в улучшении ситуации с безопасностью на границе и гуманитарным кризисом».

В апреле Трамп объявил, что Кирстен Нильсен покинет пост министра внутренней безопасности США, а и.о. министра станет Макалинан, который прежде возглавлял службу таможенного и пограничного контроля США.