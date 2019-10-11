США предупредили Турцию о праве на ответный огонь

США предупредили Анкару, что американские войска в Сирии сохраняют право на самооборону в случае обстрелов со стороны Турции, заявили в Пентагоне.

Американские военные передали точные координаты своих подразделений в Сирии турецким коллегам в связи с военной операцией Анкары, добавили в минобороны США, передает ТАСС.

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что нет никаких сигналов о возможном прекращении военной операции Турции в Сирии.

«Нет никаких сигналов того, что они хотят остановить (операцию). Я не удивлен, поскольку с того момента, как я заступил в должность, я неоднократно взаимодействовал с ними (Турцией), и это было их постоянной позицией относительно террористической угрозы, которую представляет для них РПК (Рабочая партия Курдистана)», – цитирует Эспера РИА «Новости».

9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган официально объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии. После этого ВС Турции нанесли удары по 181 объекту в Сирии. Курды, в свою очередь, обвинили Турцию в нанесении авиаудара по тюрьме с террористами.

Турецкие войска начали штурм города Рас-эль-Айн и вошли в сирийский город Телль-Абъяд.