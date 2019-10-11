Суд выдал мандат на арест Плахотнюка

Молдавские судьи выдали мандат на арест бывшего главы Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка, подозреваемого в отмывании денег в особо крупных размерах, сообщила Прокуратура по борьбе с коррупцией.

«Районный суд Кишинева удовлетворил ходатайство прокуратуры о превентивном аресте на срок до 30 дней в отношении Владимира Плахотнюка», – цитирует РИА «Новости» сообщение ведомства.

Напомним, Владимир Плахотнюк был заочно арестован Тверским судом Москвы по обвинению в выводе из России 37 млрд рублей. В июне Плахотнюк бежал из Молдавии в Лондон через Украину.