Детский омбудсмен потребовала ужесточить наказание за убийства детей

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова выступила за ужесточение наказания за убийства детей.

Кузнецова напомнила, что уже внесла соответствующее предложение в Госдуму и попросила ускорить принятие этого законопроекта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

Кузнецова полагает, что это поможет предотвратить другие подобные преступления. «Я надеюсь на скорейшее принятие этих мер», – уточнила она.

Данное заявление было сделано на фоне призывов вернуть смертную казнь после убийства девятилетней девочки в Саратове. Эту инициативу ранее прокомментировали в Госдуме.

Также газета ВЗГЛЯД писала, способна ли смертная казнь остановить педофилов.

Напомним, накануне зампредседателя правительства Саратовской области Роман Бусаргин сообщил об обнаружении тела девятилетней девочки, которая 9 октября ушла из дома в школу и не вернулась.

Подозреваемый признался в убийстве девочки, пояснив, что сделал это из-за самовольно захваченного гаража.