Крестный убитой в Саратове девочки рассказал подробности ее пропажи

Крестный девятилетней девочки, которая была убита в Саратове, рассказал, что в день пропажи девочка шла привычной дорогой и даже поиграла с знакомой собакой.

«Вот эта дорога, потом лесенка, в конце этой лесенки ее последним видел мужик, она поигралась с его собачкой, она каждое утро с ней играет, когда в школу идет. У него там гараж, он гуляет с собакой каждое утро, а собака у гаража бегает. Он говорит, что она так же (как обычно) поиграла и пошла. И получается, от того места до того места, где, мы теперь понимаем, он (убийца) ее заманил, схватил или еще чего-то – 25-30 метров. Но там получается не совсем на глазах, свернула за угол, и все», – сказал крестный убитой, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что по это месту во время поисков «лично раз десять проходил», однако в сам гараж не заходил. Мужчина отметил, что двое суток почти не спал. «В голове не укладывается, до последнего надеялись... Где только ни были, весь город перерыли», – добавил он.

Собеседник издания отметил, что в классе девочки большинство детей ходят в школу сами, в этом микрорайоне, как в деревне, «все друг друга знают». «Тут вот она выйдет, тут поздоровалась с кем-то, там поздоровалась, ее все знают, она всех знает, и она пошла в школу. Да и эта сволочь (подозреваемый) тоже отсюда», – сказал он.

Крестный рассказал и о самой девочке. По его словам, она любила животных, занималась парусным спортом, гимнастикой, следила за младшим братом. «То есть она всегда была при деле, никогда не было такого, что она без дела где-то шатается», – вспомнил он.

Напомним, накануне зампредседателя правительства Саратовской области Роман Бусаргин сообщил об обнаружении тела девятилетней девочки, которая 9 октября ушла из дома в школу и не вернулась.

После появления сообщений о том, что девочку нашли мертвой, местные жители собрались у полицейского участка с требованием немедленной расправы над предполагаемым преступником.

На следующий день глава СК России Александр Бастрыкин направил в Саратов следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства для оказания помощи в расследовании убийства.

Также стало известно, что подозреваемый признался в убийстве девочки, пояснив, что сделал это из-за самовольно захваченного гаража.