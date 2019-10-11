Минтруд предложил изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком

Министерство труда подготовило поправки в законы о социальном страховании и пособиях на детей, согласно которым пособие по уходу за ребенком до полутора лет будет получать тот, кто фактически ухаживает за ним.

«В случае если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается», – сказано в пункте, который предлагает ввести ведомство, передает РБК.

Уточняется, что если пособие по уходу за ребенком оформлено на мать, однако по факту уход за ним осуществляет другой член семьи, не находящийся в отпуске по уходу за ребенком, то именно он имеет право на получение выплаты.

Ведомство уточнило, что данная инициатива направлена против злоупотребления правом на пособие.

Кроме того, Минтруд заявил, что поправка «никак не ущемляет права граждан, поскольку и на сегодняшний день лица, не осуществляющие уход за ребенком, права на пособие не имеют», передает «Интерфакс».

Так также пояснили, что, согласно нововведениям, работающая неполный рабочий день мать сохранит право на пособие, если действительно ухаживает за ребенком.

Ранее Минтруд сообщил о повышении поддержки семей с детьми.