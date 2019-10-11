Космонавт Сураев отреагировал на смерть Леонова

Герой России, депутат Государственной думы, космонавт-испытатель Максим Сураев прокомментировал сообщение о смерти советского космонавта Алексея Леонова.

«Это невосполнимая потеря. Очень жаль, потому что Алексей Архипович – великий космонавт, великий человек, первый вышел в открытый космос. Для нас он был примером и эталоном даже после ухода из отряда космонавтов. Он всегда был в курсе всех дел, проблем, очень нам помогал. Очень жаль, что так случилось. Он – человек-легенда», – отметил Сураев в комментарии RT.

Советский космонавт Алексей Леонов, первый в истории человек, совершивший выход в открытый космос, скончался на 86-м году жизни. Церемония прощания и похороны пройдут 15 октября на мемориальном кладбище в Мытищах.