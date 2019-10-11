Джигурда запретил жене рожать после болезней Фриске и Заворотнюк

Российский актер Никита Джигурда запретил своей супруге, олимпийской чемпионке Марине Анисиной делать искусственное оплодотворение – он боится, что жена может заболеть, как актриса Анастасия Заворотнюк и умершая певица Жанна Фриске.

Джигурда заявил, что «ни о каких искусственных оплодотворениях не может быть и речи». Он продчеркнул, что не будет рисковать здоровьем жены, «особенно после того, что произошло с Настей и Жанной», которые прибегали к этой процедуре, передает «Пятый канал».

Ранее Джигурда и Анисина заявили, что собираются завести третьего ребенка. Однако у олимпийской чемпионки случился выкидыш, поясняет агентство Nation News.

Теперь родители думают, какой метод им лучше использовать, отмечают «Дни.ру».

Напомним, в данный момент актриса Анастасия Заворотнюк находится в клинике для тяжелобольных пациентов.

По данным СМИ, после рождения ребенка у Заворотнюк обнаружили опухоль мозга. Сообщалось, что болезнь спровоцировала процедура ЭКО, к которой могла прибегнуть артистка.

При этом скончавшаяся ранее певица Жанна Фриске не делала процедуру искусственногооплодотворения, но проходила стимулирующий беременность гормональный курс лечения.