Политологи призвали ввести меры против не понесших ответственность участников протестов в Москве

Политологи призывают принять меры в отношении еще не понесших ответственность участников летних несанкционированных акций оппозиции в Москве, которые переросли в массовые беспорядки.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко на своей странице в Facebook обратил внимание на момент, когда толпа перекрыла Садовое кольцо в ходе несогласованного митинга в Москве.

По его мнению, нужно привлекать к ответсвенности не только нападавших на полицию, но и других участников акции.

«Тех кто нападал на полицию, арестовали и приговорили к различным срокам, а где меры правового реагирования в отношении тех, кто вывел людей под машины, кто не подчинялся указаниям сотрудников полиции освободить главную транспортную артерию столицы - их то когда привлекут?» – возмутился он.

По мнению члена Общественной палаты Максима Григорьева, участники акций, нападавшие на правоохранителей, должны отвечать за свои действия «согласно международной практике, европейскому подходу и законодательству России».

На своей странице в Twitter он подчеркивает, что многие нарушения во время московских протестов были зафиксированы на видео.

«Почему некому Губайдулину заменяют наказание на более мягкое? Его вина зафиксирована на видео, он участвует в беспорядках, бросает в полицию бутылку. А если бы там была кислота или коктейль Молотова? Если нет видеозаписи, свидетелей – тут надо обсуждать. Здесь вина очевидна», – считает Григорьев.

4/4 Почему некому Губайдулину заменяют наказание на более мягкое? Его вина зафиксирована на видео, он участвует в беспорядках, бросает в полицию бутылку. А если бы там была кислота или коктейль Молотова? Если нет видеозаписи, свидетелей - тут надо обсуждать. Здесь вина очевидна. pic.twitter.com/4XZhixWJgd — Максим Григорьев (@grigorievms) 11 октября 2019 г.

В качестве примера Григорьев приводит протесты во Франции, где протестующим, которые не реагируют на предупреждения полиции, грозит до года тюрьмы. Одновременно с тем в Германии за неповиновение полиции митингующих могут заключить под стражу на три года.

«Неважно под каким лозунгом ты нападаешь на полицию – за это должно следовать наказание. А по прошедшим незаконным акциям даже по зафиксированным на видео нападениям на полицию не по всем есть решения суда», – подчеркнул общественник.

Ранее суд освободил из-под стражи программиста Айдара Губайдулина, против которого было возбуждено дело о применении насилия к представителю власти в ходе массовых беспорядков в Москве 27 июля.

Несогласованные с властями митинги проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тыс. человек.

Напомним, всего по уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей на митинге 27 июля в Москве были арестованы 13 человек.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, за что возбуждают дела против участников несанкционированных акций.