Число жертв вейпов в США выросло до 26 человек

Число умерших в США от тяжелого заболевания легких, вызванного злоупотреблением вейпом, выросло до 26 человек.

При этом количество пострадавших достигло 1299 человек, большинство из них – мужчины моложе 35 лет, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на AFP.

Эксперты считают, что необычная легочная болезнь связана с курением электронных сигарет или вейпов. Среди симптомов, которые зафиксированы у более 1 тыс. американцев, – кашель, головная боль тошнота, лихорадка и потеря веса.

Специалисты пришли к выводу, что в большинстве пациенты курили не обычную жидкость, а добавляли тетрагидроканнабинол, который содержится в конопле.

Ранее в Минздраве США заявили, что намерены через несколько месяцев запретить продажу ароматизированных курительных смесей для вейпов в связи с серией заболеваний.

Врачи считают, что заболевания легких, в том числе с летальным исходом, могут быть вызваны токсическими веществами, содержащимися в жидкостях.

Напомним, в сентябре в Индии заявили о запрете электронных сигарет на территории страны. Аналогичное решение приняла Турция. Также Нью-Йорк запретил торговлю электронными сигаретами с вкусовыми добавками.