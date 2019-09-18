Нью-Йорк запретил электронные сигареты с вкусовыми добавками

Власти американского штата Нью-Йорк запретили продавать электронные сигареты с вкусовыми добавками.

Запрещена торговля «электронными сигаретами с вкусовыми добавками и жидкостями для электронных сигарет с никотином», передает РИА «Новости».

Нью-Йорк стал первым штатом в США, который ввел такой запрет.

Подчеркивается, что запрет начинает действовать «немедленно».

На прошлой неделе сообщалось, что руководство США вскоре намерено запретить продажу ароматизированных курительных смесей для вейпов в связи с серией заболеваний, связанных с их курением.