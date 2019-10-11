Определены сроки референдума об отделении Новой Каледонии от Франции

Референдум по вопросу отделения Новой Каледонии от Франции пройдет в 2020 году, сообщают информационные агентства.

Глава французского правительства Эдуар Филипп провел в Париже многочасовые переговоры с политиками Новой Каледонии – французского владения в Тихом океане. В результате стороны договорились, что референдум проведут 30 августа или 6 сентября. В течение двух недель станет известна точная дата.

Сторонники независимости хотели провести голосование в ноябре, а политики, выступающие за сохранение единства с Францией, надеялись на референдум в июле, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

Как заявил один из участников переговоров, Филипп «разрезал грушу пополам».

В 1998 году сторонами было подписано соглашение о деколонизации. Оно предусматривает организацию нескольких референдумов. Предыдущий прошел 4 ноября 2018 года. На нем жители тихоокеанского владения Франции заявили о нежелании отделяться от метрополии.