Зеленский отвел один год на разрешение конфликта в Донбассе дипломатическим путем

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разрешить конфликт в Донбассе с помощью переговоров нужно в течение года.

«Следующие действия будем видеть только после того, как этот план (урегулирования ситуации путем переговоров) не будет работать. Я верю, что есть возможность, может, я верю ошибочно, я хочу попробовать. Я не могу сказать, сколько мне на это понадобится времени, я думаю, что мы больше года в целом, как мы начали говорить в новом формате «Минска», новой группой в минском процессе, больше года, мне кажется, мы не можем терять», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что не знает, как дальше будут развиваться события в Донбассе, так как еще не провел встречу с «нормандской четверкой».

Зеленский ранее заявил, что Киев может потерять минский формат, если до Нового года не примет закон об особом статусе Донбасса.

В то же время президент Украины признался в наличии «плана Б» по Донбассу, раскрывать который отказался.

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