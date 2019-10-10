Зеленский выступил против очередности зафиксированных Минском-2 действий

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его не устраивает очередность действий, зафиксированная в Минских соглашениях.

«В целом, я недоволен тем документом, который был подписан в Минске. Но мы ищем ответы на некоторые сложные вопросы, которые есть в «Минске», и, самое главное, мы ищем порядок выполнения [зафиксированных] там событий. Нас не устраивает порядок, который есть в минском документе», – передает его слова ТАСС.

Напомним, и прежние, и новые украинские власти пытаются добиться контроля над границей с Россией в Донбассе до выполнения основных пунктов Минских соглашений, однако в документе четко прописано, что это возможно на следующий день после проведения выборов в регионе.

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