В России собрались ввести штрафы для родителей курящих детей

В правительстве обсуждается возможность введения ответственности для родителей курящих детей.

Как пишет газета «Известия», идея внести в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) норму «об административной ответственности родителей за потребление табака несовершеннолетними» зафиксирована в протоколе заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений, прошедшего 23 сентября.

Документ подписал министр внутренних дел Владимир Колокольцев, возглавляющий комиссию. Как следует из текста протокола, Роспотребнадзору поручено направить такое обращение в Минюст.

Новую редакцию КоАП чиновники уже готовят по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева, он должен будет вступить в силу с 1 января 2021 года.

Действующий КоАП подразумевает наказание лишь для совершеннолетних граждан, если они дымят в неположенном месте. Штраф за перекур на детской площадке составляет от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, в остальных обозначенных в «антитабачном» законе местах – от 500 рублей до 1,5 тыс. рублей.

Напомним, в июне 2016 года главный судебный пристав России Артур Парфенчиков предложил распространить на все административные штрафы 50-процентные скидки при оплате суммы взыскания в первые несколько дней.

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