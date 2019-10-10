Журналистка Юзик вернулась в Москву

Рейс «Аэрофлота» с россиянкой Юлией Юзик, освобожденной накануне в Иране, приземлился в Шереметьево.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, рейс SU 513 приземлился в 5.47 мск в Шереметьево, при этом источник на месте событий сообщает, что Юзик так и не вышла через зону таможенного контроля сектора А терминала F аэропорта Шереметьево, передает РИА «Новости».

На выходе ее ожидали журналисты, всего с рейса SU 513 вышло около 15 человек.

«Она точно прилетела. Ее приехала встречать мама, но Юля ей позвонила и сказала, что ее вывели как-то через другой выход и чтобы та ехала домой», – рассказал бывший муж Юзик Борис Войцеховский.

Тем временем секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир рассказал, что для освобождения Юзик были задействованы большие общественные и государственные ресурсы.

«Мы рассчитывали, что ее освободят. Единственное, что рассчитывали, что это произойдет в первые же дни после задержания. Мы знаем, что для ее освобождения были задействованы очень большие ресурсы на самых разных уровнях - и общественных, и государственных. И мы, конечно, рады за ее родных, за ее детей, которые все это время не могли найти себе место, рады, что все это позади», – рассказал Шафир.

Напомним, 29 сентября у Юлии Юзик, прибывшей в Иран по частному приглашению, в аэропорту Тегерана изъяли паспорт. 2 октября российская журналистка была арестована. Сообщалось, что ее заподозрили в сотрудничестве с израильскими спецслужбами.

В Кремле заявили о неприемлемости задержания российских журналистов. 4 октября посла Ирана в Москве вызвали в российский МИД. В тот же день Тегеран пообещал отпустить российскую журналистку. Эти сведения подтвердил и иранский посол в Москве.

В ночь на четверг, 10 октября в российском посольстве сообщили, что Иран решил отпустить Юзик.

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