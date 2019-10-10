Власти Ирана отпустили российскую журналистку Юзик

Иранская сторона приняла решение отпустить задержанную ранее российскую гражданку Юлию Юзик, сообщили в посольстве России в Тегеране.

«В результате совместных усилий МИД России и российского посольства в Тегеране иранской стороной было принято решение об освобождении российской гражданки Юлии Юзик», – приводит сообщение посольства ТАСС.

«Рано утром 10 октября рейсом «Аэрофлота» она вылетела из Ирана в Москву», – добавили в посольстве.

Напомним, 29 сентября у Юлии Юзик, прибывшей в Иран по частному приглашению, в аэропорту Тегерана изъяли паспорт. 2 октября российская журналистка была арестована. Сообщалось, что ее заподозрили в сотрудничестве с израильскими спецслужбами.

В Кремле заявили о неприемлемости задержания российских журналистов. 4 октября посла Ирана в Москве вызвали в российский МИД. В тот же день Тегеран пообещал отпустить российскую журналистку. Эти сведения подтвердил и иранский посол в Москве.

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