Кремль оценил задержание российской журналистки в Иране

В Кремле негативно относятся к задержанию в Иране журналистки Юлии Юзик, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы также относимся негативно, считаем неприемлемым задержание российских журналистов, надеемся, что в самое ближайшее время она будет освобождена и российская сторона получит необходимые разъяснения», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Напомним, 29 сентября у Юлии Юзик, прибывшей в Иран по частному приглашению, в аэропорту Тегерана изъяли паспорт. 2 октября российская журналистка была арестована. Сообщалось, что ее якобы обвиняют в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. Иранского посла в Москве вызвали в российский МИД.

СМИ со ссылкой на МИД Ирана сообщали, что Тегеран пообещал отпустить российскую журналистку. Эти сведения подтвердил и иранский посол в Москве. Однако позже МИД Ирана не подтвердил сообщения о скором освобождении Юзик.