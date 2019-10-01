Названа доля пользователей интернета среди россиян старше 55 лет

Среди россиян старше 55 лет интернетом пользуется половина, треть являются активными пользователями. Чаще всего люди старшего поколения общаются в соцсетях и мессенджерах и ищут нужную информацию, сообщает Росстат.

«Половина людей старшего поколения используют интернет, а треть из них являются активными пользователями. Они общаются в социальных сетях (57%), ищут информацию, связанную со здоровьем (49%), используют мессенджеры для звонков и видеосвязи (46%), анализируют данные о товарах и услугах (45%)», – передает ТАСС сообщение Росстат.

Возможностями интернета для заказа товаров или услуг онлайн пользуется только 10% представителей старшего поколения.

«Среди наиболее популярных услуг – финансовые операции, в том числе банковские услуги, денежные переводы, услуги страхования, операции с ценными бумагами (46%), покупка одежды и обуви (36%), а также предметов домашнего обихода (26%). Интересно, что 73% опрошенных оплачивают свои покупки с помощью банковских карт», – выяснили в статистическом ведомстве.

Более четверти людей старше 55 лет активно пользуются возможностями онлайн-доступа к госуслугам, связанным со здравоохранением (35%), оплатой налогов и сборов (17%), а также обязательств ЖКХ (14%).

Самые распространенные компьютерные навыки, которыми овладели представители старшего поколения, связаны с работой с текстовым редактором (43%) и электронной почтой (37%).

В пресс-службе Росстата уточнили, что соответствующее исследование было проведено ведомством в конце 2018 года.