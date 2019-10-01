В Ставрополе проверят инцидент с оставившим пенсионера на лавочке сотрудником скорой помощи

Полиция в Ставрополе начала проверку после того, как в соцсетях появилась информация о том, что сотрудник скорой помощи якобы оставил на лавочке пенсионера после инсульта.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося», – сообщили в ГУ МВД Страврополя, передает РИА «Новости».

Видеозапись инцидента была опубликована в соцсетях. На кадрах видно, как сотрудник скорой садит мужчину на скамейку, кладет мешок с его вещами рядом и уходит. Сообщается, что этот мужчина – 62-летний инвалид, перенесший инсульт. Причем уточняется, что его привезли по чужому адресу.

Ранее фельдшер скорой помощи из Воронежа извинилась за публикацию фотографий травмированных пациентов, которые она выкладывала в своем Instagram.

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