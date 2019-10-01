МЭР пообещало снижение инфляции быстрее прогнозов

В Минэкономразвития заявили, что инфляция в России будет снижаться быстрее прогнозов ведомства. Об этом сказано в докладе Минэкономразвития «Картина кредитования. Сентябрь 2019 года».

В сообщении МЭР говорится, что это произойдет из-за замедления темпов роста потребкредитования.

«Замедление темпов роста потребительского кредитования на фоне замедления других видов кредита не будет компенсировано операциями расширенного правительства и приведет к усилению дезинфляционного тренда в дальнейшем, что означает усиление рисков более сильного замедления инфляции в дальнейшем относительно базового сценария прогноза Минэкономразвития», – цитирует документ ТАСС.

Ранее Минфин заложил в проект федерального бюджета на 2020 год прогноз по инфляции на уровне 3% в годовом выражении.