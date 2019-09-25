Минфин спрогнозировал уровень инфляции на 2020 год

Министерство финансов России заложило в проект федерального бюджета на 2020 год прогноз по инфляции на уровне 3% в годовом выражении.

«Утвердить основные характеристики федерального бюджета на 2020 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового внутреннего продукта (ВВП) в размере 112 863 млрд руб. и уровня инфляции, не превышающего 3% (декабрь 2020 года к декабрю 2019 года)», – сказано в проекте бюджета, передает ТАСС.

По данным макропрогноза Минэкономразвития, инфляция в России в 2020 году сократится до 3%, а в 2021-2024 годах сохранится на целевом уровне в 4%.

Ранее Владимир Путин рассказал о «подкрутке» Центробанком инфляции.