Путин рассказал о «подкрутке» Центробанком инфляции

Президент России Владимир Путин заявил, что одна из причин снижения инфляции в том, что Центробанк провел «подкрутку» в ожидании прихода в экономику 700 млрд рублей, которые, однако, задерживаются из-за недостаточной работы по реализации нацпроектов.

«Сейчас мы видим, что инфляция будет уже ниже 4% от целевого значения в начале октября и уйдет где-то примерно до 3,6% в этом году и ниже 3% в первом квартале следующего года», – сказал в своем докладе глава Минэкономразвития Максим Орешкин, передает РИА «Новости».

Путин ответил, что понятно, так как власти знают о «навесе», образовавшемся в результате «недостаточно энергичной работы по реализации планов нацпроектов».

«А Центральный банк в ожидании этих 700 млрд немножко подкрутил макроэкономические показатели. Вот и результат – инфляция ниже целевых показателей», – сказал Путин.

Орешкин возразил, что ситуация здесь «не совсем такая».

«Я знаю, слышал ваши дискуссии. Извините, что Вас перебил», – добавил президент, попросив Орешкина продолжить доклад.

Ранее сообщалось, что за период с 17 по 23 сентября инфляция составила 0%, с начала сентября отмечена дефляция в 0,2%, с начала года инфляция выросла на 2,2%.