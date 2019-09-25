Росстат зафиксировал недельное снижение цен по ряду продуктовых позиций

Росстат опубликовал данные «Об оценке индекса потребительских цен с 17 по 23 сентября 2019 года», согласно которым по ряду продуктовых позиций цены снизились.

За неделю инфляция, по оценке Росстата, оказалась нулевой. При этом цены на сахар-песок снизились на 0,9%, свинину – на 0,4%, пшено – на 0,3%, макаронные изделия и вермишель – на 0,2%, сообщается на сайте ведомства.

Кроме того, значительно подешевела плодоовощная продукция – на 1,7%. В том числе морковь и лук репчатый снизились в цене на 3,7%, картофель – на 2,9%, капуста белокочанная – на 2,7%, яблоки – на 2,5%.

Неделей ранее Росстат зафиксировал недельную инфляцию в 0,1%.