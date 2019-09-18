Росстат вновь зафиксировал дефляцию в 0,1%

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в очередной раз зафиксировала снижение средних потребительских цен в России. Так, за прошлую неделю дефляция составила 0,1%.

По данным Росстата, главным драйвером дефляции остается плодоовощная продукция, цены на которую в среднем снизились на 2,1%, передает агентство Regnum.

Отмечается, что наибольшее снижение цен произошло на морковь (– 5,3%), лук репчатый (– 4,9%), картофель (– 4,3%), капусту белокочанную (– 3,0%) и помидоры (– 2,5%).

Кроме того, Росстат сообщил о среднем снижении цен на сахар (– 1,0%), соль (– 0,7%), свинину (– 0,3%), вермишель, пшено и чай (– 0,2%).

«Можно предположить, что до конца сентября овощи будут влиять на уровень инфляции, удерживая его на уровне чуть ниже нуля», – заявила доцент кафедры социально-экономической статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская, подчеркнув, что снижение цен на плодоовощную продукцию приводит к общей дефляции уже третью неделю.

В начале сентября Росстат сообщал, что в России впервые с 2017 года зарегистрирована месячная дефляция.

Президент Национального плодоовощного союза Анатолий Куценко, комментируя дефляцию газете ВЗГЛЯД, отметил, что в стране сложились благоприятные погодные условия для роста и развития плодоовощных культур, также дают свои результаты последовательные меры, предпринимаемые Минсельхозом.