В России зафиксирована месячная дефляция

В России впервые с 2017 года зарегистрирована месячная дефляция, об этом сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

В августе 2019 года по сравнению с июлем цены снизились в среднем на 0,2%, передает Regnum со ссылкой на данные ведомства. Последний раз месячная инфляция фиксировалась в России в августе и сентябре 2017 года.

Дефляция августа этого года коснулась 63 из 85 регионов, в наибольшей степени – на 0,8% – в Тверской области. В Чувашии и Тульской области цены снизились в среднем на 0,7%, прежде всего – за счет продуктов питания.

В Москве дефляция составила 0,2%, в Санкт-Петербурге – 0,6%. Рост цен отмечен в девяти регионах России, при этом наибольший – на 0,4% – в Хабаровском крае. Как отмечают в Росстате, это связано с повышением тарифов на услуги на 0,6%.

Драйвером снижения средних цен, как ранее отмечали эксперты, стало удешевление плодоовощной продукции. Так, например, цены на помидоры в августе снизились сразу на 24,9%, на картошку – на 22,4%, на морковь – на 22,2%, на репчатый лук – на 20,7%. Свёкла подешевела в среднем на 16,7%, виноград – на 16,0%, огурцы – на 12,1%.

В наибольшей степени овощи и фрукты подешевели в Тульской области – в среднем на 17,7%, Владимирской, Калининградской и Ярославской областях – на 16,0-16,5%. В целом же в 45 регионах России цены на овощи и фрукты снизились более чем на 10%.

Вместе с тем, по ряду продуктов питания отмечен рост цен. В больше степени это касается цен на куриные яйца, повышение которых отмечено в 72 регионах.

Разнонаправленные тенденции Росстат фиксирует в ценах на товары народного потребления. Так, например, школьные товары ожидаемо выросли на 0,5-1%, в таких же пределах – на некоторые ювелирные изделия и строительные материалы. В то же время подешевели некоторые типы стиральных машин, смартфонов, женской летней обуви и парфюмерно-косметических товаров.

При росте стоимости авиаперелетов эконом-классом и проезда в купейных вагонах на 1,3% снизилась стоимость проживания в российских гостиницах, на 0,4% – цены путевок в дома отдыха, пансионаты на территории России. Подешевели туры в Испанию, Грецию, Таиланд.

С начала 2019 года рост индекса потребительских цен составил 2,4%. Инфляция в годовом выражении (август 2019 года к августу 2018 года) составила 4,3% и приближается к целевым показателям в 4,5%.

По оценке доцента кафедры социально-экономической статистики РЭУ им. Г.В.Плеханова Ольги Лебединской, в сентябре 2019 года можно также ожидать месячной дефляции.

«Цены на помидоры уже упали на четверть, на картофель и морковку – более, чем на 22 процента. А это значит, что в сентябре можно ожидать похожего итога. Но только в том случае, если не будет роста тарифов или увеличения цен на товары народного потребления», – сказала она в интервью.

Лебединская также напомнила, что в этом десятилетии специалисты лишь дважды до этого момента отмечали снижение цен: в 2011 году и в августе-сентябре 2017 года.